El exsenador novoprogresista y exalcalde de Yauco durante cuatro términos consecutivos Abel Nazario fue sentenciado hoy, viernes, a un año y seis meses de prisión por haber hecho declaraciones falsas ante el gobierno de Estados Unidos y por cometer fraude electrónico.

El juez Joseph Laplante dictó la sentencia mediante una conferencia virtual y dijo que consideró la seriedad del crimen, a la vez que su trayectoria.

“Sé que no podré hacer lo que siempre he amado, que es el servicio público, pero le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de estar con mi padre en sus últimos días de vida”, suplicó Nazario minutos antes de la sentencia.

PUBLICIDAD

El exalcalde indicó, también, que aceptaba la decisión del jurado, pero reiteró que durante su carrera siempre tuvo “la voluntad de hacer bien porque es lo que me enseñaron mis padres”.

“Serví por 30 años consecutivos (en el gobierno) y pude lograr los sueños de mucha gente y tratar de hacer lo mejor para mi querido pueblo de Yauco”, insistió Nazario durante los breves minutos de alocución.

Nazario fue arrestado en septiembre de 2018. En marzo de 2020, un jurado le encontró culpable de 29 cargos por hacer declaraciones falsas y seis cargos de fraude electrónico.