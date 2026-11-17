Las autoridades removieron un camión que transportaba cartón, que se incendió por causas desconocidas en el kilómetro 2.6 de la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina a San Juan, ocasionando una gran congestión vehicular.

No se reportaron heridos, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan utilizaron avenida José De Diego como ruta alterna mientras se atendía la situación de emergencias.

El director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carreteras, teniente Rodolfo León, explicó que cuando el camión, comenzó a incendiarse su conductor se estacionó en el paseo de emergencias mientras llegaban los bomberos que extinguieron el fuego.

Se desconoce la cuantía de los daños.