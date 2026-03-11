( Suministrada por la Policía )

El Negociado de Patrullas de Carreteras informó que el tránsito fue reabierto en el tramo de la Ruta 66, por la salida #5 hacia la carretera PR-853 del barrio Barrazas, en Carolina.

En el lugar, un camión descargó basura en el área verde como medida de precaución ya que observó que salía humo del vehículo de recogido de desperdicios.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, confirmó que las labores culminaron.