El abogado del confeso asesino de Andrea Ruiz Costas, Miguel Ángel Ocasio Santiago, acogió este miércoles la defensa de que su cliente no es procesable en los tribunales por problemas psiquiátricos.

Así lo reveló el representante de la Sociedad para la Asistencia Legal, Rubén Parrilla, ante el juez Edwin Flores Sellés, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

Según alegó, su cliente sufre de alucinaciones y no ha podido entrevistarle para preparar la defensa para este caso de asesinato por violencia de género.

Entre los detalles que salieron a relucir están que Ocasio Santiago ha tenido un “alto nivel de medicaciones a raíz de unas situaciones que pasaron en la institución penal”, dijo el abogado en la sala 202 del tribunal.

“Tiene sus alucinaciones... Ha tenido visiones y es cónsono con una cantidad de medicamentos”, añadió en otra instancia.

Parrilla también habló de un caso anterior en el que estuvo involucrado Ocasio Santiago y en el que fue evaluado por el psiquiatra del estado, quien determinó que no era procesable. Pero, no quiso dar detalles a la prensa sobre los cargos imputados o el año en que ocurrieron los hechos. Comentó que el caso lo cumplió mediante desvió y se le archivó. Por tal razón, no existe récord en el expediente de los tribunales.

El letrado se limitó a informar que el acusado “en este momento no” está preparado para enfrentar el proceso criminal. Por ello, prometió al juez que radicará una moción mañana, jueves, bajo la regla 240 de procedimiento criminal para comenzar el proceso de evaluación de la procesabilidad del imputado del crimen de Andrea.

“No hemos podido comunicarnos adecuadamente y por esa falta de comunicación no puede ayudar en su defensa. Eso es lo que establece esta regla, que es la regla 240. Se fundamenta por escrito con la evidencia que podamos tener sobre sus condiciones psiquiátricas y psicológicas, de tener alguna, y con los hallazgos del abogado, verdad, a la hora de entrevistar y hablar con el cliente, y posteriormente, se refiere a que lo evalúe el psiquiatra del estado”, explicó a la prensa.

Parrilla enfatizó que no detallará públicamente la condición de salud de Ocasio Santiago. Ni siquiera quiso contestar a Primera Hora si este había intentado privarse de su vida.

“Esperemos a que el psiquiatra emita su opinión. Él es el perito”, subrayó.

El abogado reveló que el acusado ha estado internado en varias ocasiones en Psiquiatría Correccional. Sin embargo, una evaluación del psiquiatra del estado podría conllevar a que el juez determine que no es procesable y este sea transferido al Hospital de Psiquiatría Forense o se imponga algún otro tratamiento fuera de la institución penal.

“Se dan vista de seguimiento hasta que salga procesable nuevamente. Una vez sale procesable se continúa el proceso, como cualquier otra persona”, explicó Parrilla, al indicar que considera que desde antes del asesinato de Andrea sufría de condiciones mentales.

No supo exponer si al momento del crimen, el imputado se encontraba lúcido ni que en la alegada confesión que le confirió a la Policía de Puerto Rico haya estado en sus cabales. Indicó que estos aspectos también serían consultados con el médico experto.

Ocasio Santiago, por otro lado, no ha enfrentado agresiones mientras ha estado ingresado en prisión, según surgen de los récords oficiales.

Entretanto, las fiscales María Teresa Caballero y Yammir Samalot Rodríguez indicaron que prefieren esperar que el abogado presente la moción y el juez determine si da paso a una evaluación del psiquiatra del estado antes de emitir juicio sobre este escenario que enfrentan. Es que aún no cuentan con documentos que demuestren los alegados problemas mentales que sufre el imputado.

“Nosotros, en este momento, tenemos que esperar que la defensa presente su moción, presente su prueba y el tribunal la evalúe. Es el tribunal quien va a tomar la determinación en su momento de qué es lo que se va a hacer en su caso”, afirmó Caballero a la prensa.

Por su parte, Samalot Rodríguez explicó que, si el juez encuentra no procesable a Ocasio Santiago, “el proceso tendría que suspenderse, quedaría en suspenso, hasta que esa persona, si en algún momento el tribunal entiende y el perito entiende que está procesable para colaborar con su defensa”.

Informó que el delito de asesinato no prescribe, por lo que en un futuro podría enfrentar un juicio.

Comentó, además, que en el periodo en el que la persona se encuentre no procesable, no estaría en la libre comunidad. Se supone que se encuentre internado en una institución psiquiátrica.

Para que haya confusión, la fiscal Samalot Rodríguez también explicó que la corte puede determinar que una persona no es procesable porque “no puede colaborar con su abogado de defensa y entender el proceso al cual se enfrenta”.

Señaló que este proceso contrasta con la inimputabilidad, ya que en este caso se refiere a que la “persona, al momento de cometer los hechos, no tenía su mente clara para cometer estos hechos”.

Hasta el momento, el abogado de Ocasio Santiago no ha realizado ningún planteamiento de inimputabilidad.

Por otro lado, el juez citó a las partes para el 8 de julio a las 11:00 a.m. para discutir dicha moción de procesabilidad. La vista preliminar por este asesinato está pautada para el 14 y 19 de julio.

Según ha informado el Negociado de la Policía, Ocasio Santiago, de 40 años, le confesó el crimen de Andrea, de 35 años, a los agentes investigadores el pasado 1 de mayo. Ese día fue acusado y se le impuso una fianza de $1.1 millones, la cual no pudo prestar. Fue ingresado a la cárcel de Bayamón.

El caso de Andrea ha llamado la atención pública, debido a la forma en que las autoridades, especialmente, varios jueces del Tribunal de Caguas, trataron las órdenes de protección que solicitó en contra de Ocasio Santiago.

Ha trascendido que la mujer acudió el 26 de marzo al Tribunal de Caguas en uno de sus varios intentos por lograr una orden de protección contra su expareja. La jueza Ingrid Alvarado no falló a su favor.

Días después, específicamente el jueves, 29 de abril, el cuerpo de Ruiz Costas fue encontrado en el barrio Guavate de Cayey, parcialmente calcinado y semidesnudo. Presentaba un golpe en el rostro.

El Tribunal Supremo no permitió acceso a la prensa a los audios de las vistas judiciales. Sin embargo, el diario digital Noticel dio a conocer la ocurrido el 26 de marzo. Allí, Andrea relató sus pesares, tras haber culminado una relación de ocho meses con el acusado de asesinarla.

“Nunca dejó de textearme, de llamarme... decía que quería volver conmigo y yo le decía que no... no deja de llamarme y de parar en mi trabajo tampoco”, explicó la mujer, que laboraba en una boutique del centro comercial Montehiedra, donde también trabajaba el agresor como guardia de seguridad.

Un comité especial nombrado por la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, está a cargo de investigar si el proceso judicial que se dio fue el correcto. No se ha informado una determinación.