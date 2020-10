La Policía completó este mediodía la investigación del asesinato reportado en la mañana de este jueves en la carretera PR-1, el cual causó el cierre de la vía -desde la urbanización Apolo hasta frente a la urbanización Mansiones de Caldas de Río Piedras, en dirección de Caguas a San Juan- por espacio de cuatro horas.

El crimen, el número 375 registrado en lo que va del año, se reportó a eso de las 6:25 a.m. de este jueves. Sin embargo, no fue hasta las 8:30 a.m. que la Uniformado decidió cerrar la vía.

Según el informe policiaco, una llamada recibida a través de la línea de confidencias de la Policía, el 787-343-2020 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el mencionado tramo de la carretera PR-1. Al llegar los agentes, localizaron un auto Toyota Corolla, color blanco, del año 2015 y en su interior un hombre herido de bala.

El baleado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció. Se indicó que tenía entre 40 a 50 años y era de tez trigueña.

El Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan investiga.