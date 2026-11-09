Un motociclista murió durante la madrugada de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito en el kilómetro 12.9 de la carretera PR-2, frente a las antiguas instalaciones de Yiyi Motors, en Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, el motociclista, identificado como Alexander Negrón Rodríguez, de 58 años, falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones recibidas.

En el accidente estuvo involucrada una conductora de 34 años, a quien se le realizó una prueba de alcohol mediante un alcosensor que arrojó un resultado de 0.124 % de alcohol en su organismo.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de Bayamón, en unión con el fiscal Alex Rivera, se hicieron cargo de la investigación. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal no han sido reveladas.

La carretera fue abierta al tránsito.