Accidente con motora cobra la vida de un hombre en la PR-66
La Policía está investigando.
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Un hombre murió en la madrugada de este domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una motora en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-66, en dirección de Carolina hacia San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre el accidente ocurrido en el mencionado tramo. Las circunstancias que provocaron el incidente aún se encuentran bajo investigación.
Al llegar a la escena, agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras encontraron a un hombre que no presentaba signos vitales. Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.
La investigación está a cargo del agente Juan Lacen en coordinación con el fiscal de turno.