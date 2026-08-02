Un hombre murió en la madrugada de este domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una motora en el kilómetro 0.5 de la carretera PR-66, en dirección de Carolina hacia San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre el accidente ocurrido en el mencionado tramo. Las circunstancias que provocaron el incidente aún se encuentran bajo investigación.

Al llegar a la escena, agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras encontraron a un hombre que no presentaba signos vitales. Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.

La investigación está a cargo del agente Juan Lacen en coordinación con el fiscal de turno.