Un accidente de carácter grave que se reportó en la tarde de ayer, lunes, en el kilómetro 115.6 de la carretera PR-1 en dirección de Ponce a Juana Díaz, dejó el saldo de un adulto mayor herido.

Surge de la investigación, que mientras el conductor del vehículo Hyundai Tucson color gris, transitaba por el barrio Pastillo, no se percató de un vehículo que se encontraba estacionado en el lado derecho de la acera.

Al intentar evadirlo, chocó con el parachoques frontal derecho al guardalodo y el parachoques izquierdo, de un automóvil marca Kia Soul, color blanco, atropellando al conductor identificado como Juan C. Rivera de 65 años, quien se encontraba fuera del mismo.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de impacto Rivera, recibió heridas de gravedad, siendo atendido en lugar por paramédicos y transportado en ambulancia aérea, al Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras. Su condición fue descrita como crítica.

Además, dos pasajeros que lo acompañaban fueron atendidos y transportados a otro hospital en condición estable.

La agente Ydda M. Valpais Santiago, adscrita a la División Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.