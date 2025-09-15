Accidente en la PR-52 deja dos muertos: conductor calcinado y pasajero fallecido horas después
Un segundo pasajero de 18 años resultó con heridas leves, según la Policía.
La División de Patrullas de Carreteras de San Juan divulgó más detalles del accidente fatal reportado la mañana del domingo en la autopista PR-52, cerca del centro comercial Montehiedra en San Juan.
De acuerdo con la investigación, el conductor de un Mercedes-Benz 2023, color blanco, presuntamente manejaba a velocidad superior a la permitida en dirección de San Juan a Caguas, cuando perdió el control del vehículo, impactando una barrera metálica y un muro de contención.
Tras el choque, el auto se incendió y el conductor quedó atrapado en su interior, falleciendo calcinado. Su identidad no ha sido revelada.
Además, dos pasajeros de 18 años viajaban en el vehículo: Antony Rodríguez Ortega, quien sufrió heridas leves, y Ezequiel Vidal Bautista, quien resultó gravemente herido y murió horas más tarde en Centro Médico.
El agente Kendal Rentas Quiñonez, junto a la fiscal Melba López, se hicieron cargo de la investigación.