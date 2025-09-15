La División de Patrullas de Carreteras de San Juan divulgó más detalles del accidente fatal reportado la mañana del domingo en la autopista PR-52, cerca del centro comercial Montehiedra en San Juan.

De acuerdo con la investigación, el conductor de un Mercedes-Benz 2023, color blanco, presuntamente manejaba a velocidad superior a la permitida en dirección de San Juan a Caguas, cuando perdió el control del vehículo, impactando una barrera metálica y un muro de contención.

Tras el choque, el auto se incendió y el conductor quedó atrapado en su interior, falleciendo calcinado. Su identidad no ha sido revelada.

Además, dos pasajeros de 18 años viajaban en el vehículo: Antony Rodríguez Ortega, quien sufrió heridas leves, y Ezequiel Vidal Bautista, quien resultó gravemente herido y murió horas más tarde en Centro Médico.

El agente Kendal Rentas Quiñonez, junto a la fiscal Melba López, se hicieron cargo de la investigación.