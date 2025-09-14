Tragedia en la PR-52: hombre muere calcinado tras choque e incendio
La carretera fue cerrada para fines investigativos.
Un hombre murió calcinado en horas de la mañana de hoy, domingo, en un accidente de tránsito de carácter fatal ocurrido en la autopista PR-52, en dirección de San Juan a Caguas, cerca del centro comercial Montehiedra.
Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes adscritos al Negociado de Patrullas y Carreteras investigan el incidente, en el que un vehículo se incendió tras el impacto.
La víctima aún no ha sido identificada.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 6.0 de la mencionada vía. Las autoridades no han revelado si hubo otros vehículos involucrados ni las circunstancias exactas del choque.
Debido al incendio y al proceso de investigación, la PR-52 permanece cerrada en dirección de San Juan a Caguas, lo que ha provocado congestión vehicular en la zona.
Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas mientras continúan los trabajos en la escena.