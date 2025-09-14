Un hombre murió calcinado en horas de la mañana de hoy, domingo, en un accidente de tránsito de carácter fatal ocurrido en la autopista PR-52, en dirección de San Juan a Caguas, cerca del centro comercial Montehiedra.

Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes adscritos al Negociado de Patrullas y Carreteras investigan el incidente, en el que un vehículo se incendió tras el impacto.

La víctima aún no ha sido identificada.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 6.0 de la mencionada vía. Las autoridades no han revelado si hubo otros vehículos involucrados ni las circunstancias exactas del choque.

Debido al incendio y al proceso de investigación, la PR-52 permanece cerrada en dirección de San Juan a Caguas, lo que ha provocado congestión vehicular en la zona.

Se exhorta a los conductores a tomar rutas alternas mientras continúan los trabajos en la escena.