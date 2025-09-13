Un asesinato se reportó poco después de las 3:00 p.m., en una residencia del barrio Sumidero de Aguas Buenas.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos a la altura del kilómetro 22.7 de la carretera 173, en el mencionado sector. Al llegar al lugar, agentes de la Policía se toparon con el cadáver de un hombre en la marquesina de una residencia.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala. De momento no se ofrecieron detalles sobre la identidad del occiso. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se dirigían al lugar para iniciar la pesquisa de los hechos.