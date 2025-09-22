Un camión se volcó esta mañana en la ruta PR-66, a la altura del kilómetro 11.9 en dirección de Canóvanas hacia Río Grande, provocando un derrame de combustible y el cierre parcial de la vía, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente mantiene al menos un carril cerrado mientras personal policial y de emergencias trabaja en la escena para contener el derrame y remover el vehículo.

No se han reportado heridos hasta el momento.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas y a ejercer precaución mientras se restablece el flujo vehicular en la zona.