Un hombre de 54 años murió en un accidente de tránsito en Guayanilla luego de perder el control de su vehículo mientras transitaba a exceso de velocidad, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente fatal ocurrió a eso de la 1:40 de la madrugada de hoy en la carretera PR-2, kilómetro 205.2, cuando Wilfredo Beltrán Ramos, residente de Guayanilla, conducía un Mercedes Benz E-300 gris 2018 de oeste a este. Según la investigación preliminar, perdió el control del volante y chocó contra la barrera de metal en el lado derecho de la vía.

El impacto le provocó heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El agente Valpais, de la División de Patrullas de Carreteras, junto a la fiscal Loraine Pietri, se hicieron cargo de la investigación. La Policía Estatal, la Policía Municipal y personal de Manejo de Emergencias colaboraron en la escena del accidente.