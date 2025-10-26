Un motociclista resultó gravemente herido y se encuentra en estado crítico después de salir expulsado de su motora tras chocar con un automóvil en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió a las 4:25 de la tarde de ayer en la carretera PR-901, kilómetro 3.7, cerca del negocio Tívoli, en el barrio Camino Nuevo. La víctima, identificada como Luis E. Delgado Ortiz, de 31 años, transitaba en una motora KTM Duke 2023, cuando al rebasar otros vehículos impactó contra la parte lateral izquierda de un Toyota Corolla 2023.

Tras el impacto, Delgado Ortiz fue expulsado de la motocicleta y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad.

Paramédicos lo atendieron en la escena y lo transportaron en ambulancia al hospital Ryder de Humacao, donde permanece en condición crítica.

Al conductor del automóvil se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.081% de alcohol. La investigación quedó a cargo del agente Ángel Ortiz, de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, junto al fiscal Juan Hernández.