Dos accidentes de tránsito de carácter grave con objeto fijo se reportaron con menos de una hora de diferencia anoche, en Fajardo y Las Piedras, dejando un saldo de tres heridos, entre ellos un joven promesa del atletismo.

El incidente más reciente se reportó a las 11:30 p.m. de ayer, domingo, cuando la conductora de un automóvil marca Toyota Corolla, color negro y del año 2014, perdió el control del volante en la carretera PR-14 frente al Centro Médico del Noreste, en Fajardo e impactó un poste del tendido eléctrico.

Amanda Iris Pita Smith, de 21 años y residente en Fajardo, recibió traumas en diferentes partes del cuerpo y fue transportada por paramédicos en una ambulancia al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde permanece recluida en condición de cuidado.

El agente Luis Murga, adscrito a la División de Patrullas Carreteras del área de Fajardo y el fiscal Ramsés Aguayo, tienen a cargo de la investigación.

Por otro lado, a eso de las 10:17 p.m. de ayer la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, investigó otro accidente de tránsito en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-921 en el sector Los Castro del barrio Tejas, en Las Piedras.

Según la investigación preliminar, el conductor de otro Toyota Corolla, color gris y del año 1985, identificado como Erick Del Río Beltrán, de 21 años y residente de Humacao, transitaba por el lugar junto al pasajero Gerald González Velázquez, de 19 años.

Debido a que viajaba a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, se salió de la carretera e impactó un árbol ubicado en la orilla derecha.

Como resultado del impacto, Del Río Beltrán resultó con lesiones leves, mientras que González Velázquez sufrió heridas de gravedad. Este último fue atendido por paramédicos en la escena y posteriormente trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

La comunidad del atletismo puertorriqueño publicó en Facebook un mensaje sobre González Velázquez en el que indica que se encuentran pasando “momentos de profunda preocupación tras conocerse que el atleta Gerald González Velázquez sufrió un accidente de carácter grave. Gerald, formado en el club Humacao Warriors, se encuentra actualmente recibiendo atención médica, mientras sus familiares, amistades y compañeros del deporte elevan un llamado a la oración por su pronta y completa recuperación.En momentos como este, el atletismo se une más allá de las pistas, marcas y competencias. Hoy, el enfoque es uno solo: la salud y la vida de uno de los nuestros. Desde Atletismo PuertoRico, enviamos fuerza, esperanza y solidaridad a Gerald y a toda su familia. Estamos contigo”.

El agente Víctor Méndez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, continúa con la pesquisa.