Un hombre fue acribillado a balazos en el estacionamiento de una gomera localizada en la calle José De Diego del barrio Coco, en Salinas.

La llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibió a las 2:55 p.m. alertando sobre un herido de bala.

Al llegar las unidades encontraron en el interior de un vehículo el cadáver de un hombre, que no ha sido identificado al momento.

La División de Homicidios del CIC de Guayama investiga la escena junto al fiscal de turno.