Cooperación ciudadana fue lo que reclamó este viernes el oficial designado por la Policía para las tareas de vigilancia en este fin de semana largo de la Navidad, el teniente coronel José Edgardo Rodríguez Torres, para evitar incidentes lamentables en estos días festivos.

Es que, según afirmó, los planes de trabajo de la Uniformada ya están afinados para que la presencia de los agentes se haga sentir en las calles. El enfoque es evitar los escalamientos, robos, incidentes de tiros al aire, así como accidentes en las carreteras.

“La Policía de Puerto Rico establece los planes de trabajo, en cuanto a la vigilancia y seguridad, tanto las carreteras como en las comunidades. En adición (sic), llevando los mensajes claros de no más tiros al aire, campañas enfatizadas en eso, para evitar cualquier incidente que pueda ocurrir tanto en la despedida y Año Nuevo, y durante este periodo navideño. También tenemos campañas relacionadas para desalentar a las personas que se estén apropiando de mercancía, tanto en los comercios que en estas festividades van a estar abiertos”, explicó en entrevista con Primera Hora.

Añadió que “el Negocio del Tránsito, según las instrucciones del comisionado (Antonio López), va a estar patrullando todas las carreteras, aumentando el número de personal que van a estar en las vías públicas principales. Los distritos también cubren ciertas carreteras. Pero, obviamente, esto encaminado para evitar que puedan ocurrir incidentes donde, pues, de accidentes fatales e intervenir constantemente con personas que pueden estar haciendo uso o el consumo de alcohol, que es el problema que puede estar surgiendo en estas festividades.

No obstante, el funcionario señaló que el esfuerzo de la Policía para brindar seguridad no estaría completo si la ciudadanía no colabora en lograr que esta época culmine sin incidentes que lamentar.

“Nosotros estamos para ayudarlos, para ayudar a todo el pueblo y todas las incidencias que se nos presenten, vamos a estar atendiéndolas”, aseguró.

De acuerdo con Rodríguez Torres, para esta época ya todos los agentes deben haber agotado sus vacaciones y estar activos para brindar seguridad en este fin de semana largo.

Adelantó que no se tomó la determinación de extender el horario de trabajo a 8 a 12 horas. Sin embargo, el oficial indicó que, en caso de una necesidad, no se descarta esta acción.

“A nivel de todo Puerto Rico estará el mayor número de personas trabajando en la calle. Obviamente, se convocaron a todo el personal activo que esté disponible para atender todas las situaciones que puedan estar ocurriendo”, indicó.

El teniente coronel reveló que en cada zona policiaca tiene un “análisis de incidencia criminal” y, de acuerdo al mismo, se enfocarían los recursos. No bastante, prevé que sea en horas de la noche cuando aumenten los refuerzos en estas áreas.

Si usted tiene alguna incidencia que reportar a la Policía puede llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1 o a la línea confidencial 787-343-2020.