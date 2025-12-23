La Policía activó la noche del lunes la Alerta Silver con el fin de dar a conocer la desaparición de un sexagenario en la zona de Río Grande.

El desaparecido fue identificado como Julio Alberto Chaparro Ríos, de 62 años, y quien se dijo es residente de un hogar de cuido en el barrio Morovis de ese municipio. Chaparro Ríos fue visto por última vez el domingo a las 4:30 de la tarde en la mencionada institución. Unos 45 minutos después, cuando se servía comida a los residentes del hogar, los empleados se percataron que el envejeciente no se encontraba en el lugar.

PUBLICIDAD

Al momento de su desaparición. Chaparro Ríos vestía pantalón corto color crema, camisa gris y sandalias. Se indicó que el desaparecido Mide seis pies de estatura y pesa 180 libras aproximadamente.

Si usted tiene información sobre el paradero de Chaparro Ríos puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Alerta Silver es un sistema de búsqueda activado por la Policía de Puerto Rico para ayudar a encontrar a personas que han desaparecido debido a condiciones de demencia, como el Alzheimer.