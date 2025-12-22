La jueza Darina Vázquez Ríos, del Tribunal de Bayamón, sentenció hoy a seis años de prisión a Luis Esteban Agesta Fontanez, de 58 años, el hombre que retuvo a una menor diagnosticada con autismo severo, por quien se activó la Alerta Amber, tras desaparecer de su hogar en la noche del 3 de noviembre, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El día de hoy estaba pautada la vista de lectura de acusación y juicio en su fondo y durante la vista se reveló un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa, por lo que renunció a su derecho a juicio por tribunal de derecho o jurado.

El cargo por actos lascivos se reclasificó del artículo 133 (a) “si la víctima al momento del hecho es menor de dieciséis (16) años, al inciso (b) que establece “si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de fuerza, violencia, amenaza de grave o inmediato daño corporal, o intimidación, o el uso de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares”.

En el caso de maltrato de menores, se le eliminaron los agravantes, al igual que en el cargo de restricción a la libertad y el de corrupción de menores se quedó inalterado.

El acusado será incluido en el Registro de Ofensores Sexuales y se extendió hasta el 2028 una orden de protección.

La pesquisa reveló que a eso de la 1:30 a.m. del 4 de noviembre, Agesta Fontánez encontró a la menor caminando por la carretera, tras haber escapado de su residencia y presuntamente le ofreció transportación.

La menor abordó su guagua Nissan Frontier, del 2018, color blanco, trasladándola a su residencia, en Toa Baja, donde se alega permaneció con él todo el día.

La activación de una la Alerta Amber, tras el padre de la menor presentar una querella reportándola como desaparecida generó numerosas publicaciones y la información también fue divulgada en los noticieros de televisión, donde ambos lo vieron.

Es entonces que el hombre decidió llevarla hasta el cuartel municipal de Toa Baja donde dijo que le prestó ayuda y hasta comentó que le debían dar las gracias.

La adolescente le reveló a su progenitor sobre el comportamiento indebido que tuvo el hombre con ella y cuando los investigadores del caso advinieron en conocimiento lo arrestaron en la madrugada del próximo día en su residencia y ocuparon la guagua.

El 6 de noviembre, el juez del Tribunal de Bayamón, Rafael Parés Quiñones, determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $1 millón, la cual no prestó.

Agesta Fontánez fue ingresado nuevamente en prisión.