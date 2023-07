El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano expresó hoy su preocupación tras reportarse este fin de semana el segundo asesinato de una persona LGBTQ+ en un mes.

Se trata del crimen de Estanislao Colón Albino, de 71 años, cuyo cadáver fue encontrado el sábado con heridas de arma blanca en la espalda en la habitación de su apartamento en el residencial Rincón Taíno, en Santa Isabel. Durante la noche anterior se escuchó una discusión en la que se pudo establecer que se trató de un crimen de odio, pero no fue hasta el día siguiente que encontraron su cadáver.

Por estos hechos, en tiempo récord, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, esclareció el crimen y la fiscal Vanessa Bello Martínez radicó ayer cargos criminales contra Félix Luis González Martínez, de 20 años, vecino del residencial, alias Menor, por cargos de asesinato en primer grado con el agravante de crimen de odio, destrucción de pruebas y violación al Artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley de Armas.

Félix Luis González Martínez, imputado de asesinar a Estanislao Colón Alvino, de 71 años, en Santa Isabel. ( Suministrada )

La jueza Mayra Peña Santiago, del Tribunal de Ponce, determinó causa probable para arresto en todos los delitos y le fijó una fianza total de $1.5 millones la cual no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional sargento Pedro Rodríguez Mateo, en Ponce.

“Con el asesinato de Estanislao Colón Albino en Santa Isabel, este fin de semana, estamos viendo un incremento alarmante de estos casos que no veíamos desde el 2020 cuando asesinaron a siete personas trans. Hace menos de un mes perdimos a Uvita, caso que aún no ha sido resuelto, y ahora a don Estanislao”, sostuvo.

“Lamentablemente, estos crímenes no se dan en un vacío. Lo he expresado y me reitero, la retórica y las acciones de odio de los grupos fundamentalistas, liderados por el Proyecto Indignidad, tienen consecuencias fatales. Basta ya”, sentenció Serrano en declaraciones escritas.

Así mismo, el portavoz de Puerto Rico Para Todes, aplaudió a las autoridades por presentar cargos y encontrar causa para arresto por asesinato con agravante de crimen de odio en este caso en que el asesino confesó el crimen de don Estanislao al propinarle varias puñaladas.

La madrugada del 25 de junio, una mujer trans conocida como Channel y Uvita, fue asesinada en la carretera PR-190 en Carolina. El caso se investiga como un transfeminicidio, sin embargo, el caso no se ha esclarecido.

“Así se debe de actuar siempre. Se deben investigar con celeridad y sensibilidad estos crímenes para determinar los verdaderos motivos, que en este caso resultó ser el prejuicio por la orientación sexual de la víctima”, concluyó Serrano, al referirse al asesinato de Colón Albino.