Grupos defensores de los derechos humanos urgieron este martes a detener el odio hacia los miembros de la comunidad LGBTTIQ+, el cual aludieron se da desde cuando una familia lanza a un miembro de su familia a la calle por no aceptar su orientación sexual hasta cuando políticos legislan para restringirle que sean tratados con equidad.

El reclamo lo hicieron al establecer que en el asesinato de la transexual Alexa hubo un sinfín de personas más que “halaron el gatillo”, más allá de los cuatro adolescentes que busca la Policía como responsables de los actos.

“Aquí no solamente es culpable la persona o personas que halaron el gatillo, aquí hay muchas personas que están halando el gatillo por décadas”, sentenció el portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), Osvaldo Burgos.

A modo de ejemplo, el abogado denunció que en el país se legisla para “poner piedras en el camino y privar los derechos” a la comunidad LGBTTIQ+, se comparten mensajes de odio a través de las redes sociales, el gobierno no cumple en implementar los protocolos para proteger y se les cierran las puertas a que tengan oportunidades.

“Este tipo de crimen no ocurre en el aire. Ocurre en un país donde la impunidad es la orden del día, donde se agreden a las mujeres y no hay consecuencias, donde se eliminó la educación para la equidad de género de las escuelas públicas a petición del sector religioso fundamentalista, donde el gobierno insiste en hacer querer ver que todo está bien, aunque la Policía y el Departamento de Justicia esté llenos de personas homofóbicas, transfóbicas y machistas, que no se educan ni siguen los protocolos para estos casos. La muerte de Alexa es el resultado de las desigualdades que viven a diario muchísimas personas en este país y en especial, las personas trans”, afirmó Burgos durante una conferencia de prensa realizada en el Colegio de Abogados en Miramar.

Alexa, cuyo nombre era Neulisa Luciano Ruiz y tenía 28 años, fue asesinada en la madrugada de ayer, lunes, en el barrio Campanilla de Toa Baja. Fue baleada en el torso, brazos y piernas por unos maleantes que grabaron lo sucedido. En la escena se recuperaron 12 casquillos de calibre nueve milímetros.

La Policía informó este martes que busca a, al menos, cuatro adolescentes sospechosos del crimen entre Toa Baja y Toa Alta.

Varias organizaciones que impulsan los derechos humanos hablan sobre el crimen de odio de Alexa. Posted by Primera Hora on Tuesday, February 25, 2020

El activista homosexual y portavoz del grupo Puerto Rico para Todos, Pedro Julio Serrano, destacó que el Negociado de la Policía fue el primero que victimizó a Alexa al tratarla como un hombre vestido de mujer.

“Ella era una mujer. Ella se llamaba Alexa”, afirmó.

Alexa era una mujer transexual. Y, para que se entienda lo que eso significa, el transexual Kerry Justin Jesús Santiago definió el término.

“Una persona trans es una persona que no se identifica con el género que le asignan al nacer. Somos personas que nacemos y nos percibimos con otro género diferente al que nos asignan… Esto no implica necesariamente que la persona que es trans tenga que acceder a cirugías o a hormonas para que sea valorada o validada como persona trans. Nuestro género no está en la genitalia, está en nuestro ser, en nuestro cerebro. Somos parte natural de la diversidad de la humanidad y tenemos derechos a existir, a coexistir en la comunidad como personas libres y no sentirnos oprimidos ni discriminados”, manifestó.

El hombre afirmó que muchos transexuales mueren solos, olvidados por sus familias o reprimidos por el discrimen, al que se le llama transfobia.

“La transfobia nos ha costado muchas vidas. Hoy estamos aquí reunidos por la muerte tan trágica de nuestra hermana Alexa, pero no es menos cierto que muchos niños adolescentes, niños y niñas, han muerto en las calles solos, han muerto por haber sido contagiados con enfermedades, han muerto por desnutrición y mueren solo. Nos estamos enterando de la muerte de Alexa por la publicidad. Pero muchos mueren invisibles”, destacó Jesús Santiago.

Agregó que la muerte de Alexa les ha dolido mucho a la comunidad transexual, porque “nos estamos viendo en un espejo todos. Nosotros vivimos luchando, resistiendo para poder vivir. Nadie debería vivir así, nadie merece vivir así. Nosotros somos seres humanos como cualquiera”.

Por su parte, la activista transexual Ivana Fred, destacó que la transfobia la vive desde que la miran o se le tratan diferente, así cuando se les niegan oportunidades para superarse.

Denunció que en el día a día los transexuales sufren a manos de personas les disparan con pistolas de gotcha, las mojan o se burlan.

“Lamentablemente, todas estas denuncias se quedan solamente en el cuartel. Es bien triste, y le hago un llamado a la Policía de Puerto Rico, que no nos validen, no toman en serio una denuncia de persona de identidad trans y las denuncias, en su mayoría, se quedan engavetadas. Pues, mira, a veces muchas de nosotros decidimos no hacer denuncias. En otros escenarios, no trabajar, no estudiar y dedicarnos a la vida fácil. ¿Por qué? Por que las oportunidades se nos niegan”, sentenció.

Sobre el caso de Alexa, Serrano informó que sus familiares ya están en contacto con las autoridades para encaminar el proceso de identificación de cadáver y colaborar con la investigación.

Mientras, la portavoz del Proyecto Matria, Amarilis Pagán, informó que, al momento de su asesinato, una organización ayudaba a Alexa en sus problemas de depresión y falta de vivienda. Indicó que, debido a la investigación policiaca, no revelaría más detalles.