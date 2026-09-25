La División de Inteligencia y Arrestos del área policiaca de Carolina publicó este viernes la lista actualizada de los fugitivos más buscados para el mes de septiembre de 2026.

El listado lo integran 10 hombres, buscados por asesinatos o tentativas de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, escalamientos y violencia de género, entre otros delitos.

La publicación de este listado y sus fotos se hace para solicitar “la ayuda ciudadana de forma confidencial para dar con el paradero de estos individuos que se consideran armados y altamente peligrosos”.

Toda personas que pueda identificar el paradero de estos fugitivos, puede comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 o a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina, al 787-257-7500 .

Los más buscados por la Policía en la zona de Carolina son: