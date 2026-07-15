Un hombre llegó herido en la madrugada de hoy miércoles, a la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Morovis, tras ser apuñalado en su residencia ubicada en el sector Jobos del barrio Morovis Sur, en ese municipio.

Las autoridades fueron alertadas por el personal del hospital a eso de las 2:35 a.m. de hoy, miércoles, cuando la agente Mayra López Rosado, recibió una llamada en el retén del cuartel.

De acuerdo con informes preliminares, Carlos Roberto Santiago Camacho, de 31 años, manifestó que un hombre armado de un cuchillo salió de la marquesina de su residencia y al este confrontarle le cuestionó ¿qué vas a hacer?

Acto seguido, se le abalanzó encima y lo agredió con el cuchillo en el rostro y en diferentes partes de su cuerpo.

El sospechoso fue descrito como de 5′6″ de estatura, tez trigueña, 150 libras y vestía ropa oscura.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo continuará con el caso.