Acusan a agrimensor “fatulo” de engañar a adultos mayores
Le imputaron 29 cargos.
Un hombre de de 59 años y residente de Lares enfrenta 29 cargos, tras presuntamente hacerse pasar por agrimensor y engañar a adultos mayores.
Los cargos contra Erick J. Mercado Torres son por maltrato a persona de edad avanzada, fraude, apropiación ilegal grave, posesión y traspaso de documentos falsos, así como practicar la profesión de agrimensura sin estar debidamente autorizado.
La Policía explicó en el informe que al hombre se le acusó “por que este se hacía pasar por agrimensor, timó y defraudo a ocho personas, de las cuales cinco son de edad avanzada, vecinos de Castañer en Lares y Ángeles de Utuado”.
Agente del Plan Integral de Seguridad del área de Utuado, en consulta con la fiscal Daralys Alicea, presentaron el caso ante la juez Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado. Esta encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $145,000, la cual prestó a través de Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y un fiador privado. La vista preliminar fue citada para el 8 de mayo.
El agente Rafael Reyes Mercado, del Plan Integral de Seguridad del área de Utuado, bajo la supervisión del teniente Kevin Vázquez Muñoz, investigó los hechos.
La Policía aprovechó para solicitar ayuda ciudadana. Específicamente, andan en busca de más víctimas de Mercado Torres. Si tiene información relacionada al “agrimensor fatulo” o ha sido víctima, favor de comunicarse con el Plan Integral del área de Utuado, a los teléfonos (787) 343-2020, (787) 894-4040 o (787) 894-7215.