Un barranquiteño de 29 años fue acusado ayer, viernes, por emitir un cheque de $7,148.25, cuando en su cuenta bancaria no había disponible esa cantidad para ser debitada.

Su presunta acción le ganó estar acusado por violación al artículo 222 del Código Penal, conocido por el título de “insuficiencia de fondos”.

La Policía informó este sábado que Carlos O. Ortiz Aponte, residente de Barranquitas, supuestamente cometió el delito en febrero pasado, cuando solicitó los servicios de la compañía Quality Concremix para el suministro de 50 yardas de cemento.

“Por dichos servicios realizó el pago mediante cheque por la cantidad de $7,148.25, el cual a conocimiento que presentaba fondos insuficientes en su cuenta bancaria”, indica el informe policiaco.

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Según el Código Penal, este delito de “insuficiencia de fondos” se impone a “toda persona que con el propósito de defraudar haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto”.

El delito estaba tipificado como menos grave. Pero, una determinación del Tribunal Supremo del 2017 cambió la modalidad a grave si la suma es mayor a $500.

Una persona hallada culpable “será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años”, y/o una multa de hasta $10,000. También se expone a tener que restituir el dinero que quedó a deber.

El caso contra Ortiz Aponte fue investigado por el agente Alfredo González, adscrito a la División de Fraudes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, y el fiscal Gilberto Gierbolini Merino.

La denuncia se presentó ante el juez Roberto Capestany Quiñonez, quien determinó causa para arresto. Le fijó una fianza de $7,000. Prestó la suma, por lo que quedó en libertad.

La vista preliminar fue pautada para el 20 de octubre de 2026.