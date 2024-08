El Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda presentaron una denuncia contra una contadora por presuntamente llenar más de 700 planillas fraudulentas, esquema que habría causado la pérdida de $7 millones de fondos públicos, según informaron las agencias mediante un comunicado de prensa.

La imputada, identificada como Annette Castro Méndez, se desempeñaba como contadora y especialista de planillas registrada en Hacienda.

Castro Méndez enfrenta 110 cargos criminales del Código de Rentas Internas por presentar planillas fraudulentas, 88 cargos por apropiación ilegal agravada de $7 millones, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.

Según se alega, en el año 2022 Castro Méndez ofrecía a sus clientes llenar planillas de contribución sobre ingresos garantizando la devolución de dinero en concepto de reintegros. Para esto, elevaba los gastos médicos y las donaciones, incluyendo información falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.

Castro Méndez generó más de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los reportó en sus planillas del 2019 al 2022, indicó Justicia.

También se alega del 2019 al 2021 Castro Méndez se apropió ilegalmente de depósitos del Departamento de Educación ascendientes a $70,000, aproximadamente, correspondientes al salario de una empleada que había fallecido en el 2018.

De igual manera, se alega que para los años 2020 y 2021 Castro Méndez solicitó y recibió sobre $40,000 del Departamento del Trabajo por los beneficios de desempleo bajo el programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA). Esta indicó en su solicitud que por motivo de la pandemia se vio obligada a cerrar su negocio. Sin embargo, Castro Méndez continuó trabajando como especialista de planillas y generó ingresos, por lo que no le correspondía solicitar los beneficios del PUA.

La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó anoche causa para arresto contra Castro Méndez y le fijó una fianza global de $23,200. La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto.

El caso fue presentado por las fiscales Yolanda Rodríguez Torres, Rosa L. Molina Pérez y Josenid Orozco Velázquez.

“El fraude contributivo es un delito grave que impacta a todos los ciudadanos y afecta la calidad de vida de las poblaciones vulnerables en la Isla, pues dependen de programas gubernamentales para obtener servicios esenciales. Por tal razón, el Departamento de Justicia los procesa estos delitos como prioridad. A través de nuestra alianza con el Departamento de Hacienda, los fiscales de la División de Delitos Económicos, liderada por la fiscal María Teresa Carro Lahongrais, investigan y presentan los casos de fraude contributivo ante los tribunales con el rigor y la pericia que ameritan”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

“Este esquema provocó una pérdida millonaria de fondos públicos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño, por lo cual la imputada enfrentará graves consecuencias”, agregó.

El funcionario recordó y recomendó a los ciudadanos revisar su planilla antes de someterla, pues el desconocimiento no los exime de cumplir con su responsabilidad contributiva. De igual forma, aseguró que, ya radicado los cargos, Hacienda realizará las gestiones de cobro conforme al Código de Rentas Internas. Asimismo, indicó que le suspenderán la inscripción como especialista en planillas a la acusada y aplicará las sanciones administrativas, según establece el Código de Rentas Internas y los reglamentos.

“Este referido por el Departamento Hacienda, que culmina con la radicación de cargos, es producto de las gestiones de fiscalización que realiza el Departamento de Hacienda durante y después del procesamiento de planillas. La imputada faltó a sus deberes y responsabilidades como especialista en planillas al declarar información falsa y fraudulenta en los encasillados de donativos a organizaciones sin fines de lucro que, según la investigación, no fueron realizados y gastos médicos en los cuales los contribuyentes no incurrieron, alterando la responsabilidad contributiva de sus clientes. Además, omitió ingresos en su planilla de contribución sobre ingresos. Estos actos son totalmente repudiables y no solo defraudan al estado, sino a todos los puertorriqueños”, manifestó por su parte el secretario de Hacienda, Nelson J. Pérez Méndez.

“En el departamento continuaremos fiscalizando y atentos a toda acción que pretenda defraudar el sistema contributivo y vaya en contra de los mejores intereses del estado y de todos los contribuyentes. Este es otro paso en la dirección correcta para detectar y detener el incumplimiento contributivo”, sostuvo.