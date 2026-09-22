La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó cuatro cargos criminales contra Miriam Rodríguez Gómez, de 55 años, y se determinó causa en todos ellos, por presuntamente apropiarse ilegalmente de más de $5,000 pertenecientes a una empresa de cosméticos en la que se desempeñaba como directora, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2021, cuando Rodríguez Gómez presuntamente aprovechó su posición en la compañía para emitir una serie de cheques a su nombre sin estar debidamente autorizada.

La pesquisa reveló que los cheques fueron cobrados en efectivo y/o depositados en una cuenta bancaria de Rodríguez Gómez, mediante lo cual, según el Departamento de Justicia, se apropió ilegalmente de fondos pertenecientes a la empresa.

PUBLICIDAD

Por estos hechos, el fiscal Jahdiel F. Carrasquillo Rivera presentó un cargo por fraude, al amparo del Artículo 202B del Código Penal de Puerto Rico, y tres cargos por apropiación ilegal agravada, bajo el Artículo 182. La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa por los cuatro cargos y le impuso una fianza global de $12,000.

La vista preliminar fue señalada para el 1 de octubre.