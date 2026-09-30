Un hombre de 47 años fue acusado de agredir con las manos a su madre, de 71 años, en hechos ocurridos durante la tarde del 29 de septiembre de 2026 en Mayagüez.

Según la investigación realizada por la agente Loraine Figueroa, adscrita al Distrito de Mayagüez, el acusado, identificado como Jeffrey Carrero González, agredió a su madre durante la tarde del martes. El caso fue consultado con la fiscal Yanitza Negrón.

Contra Carrero González se radicaron cargos criminales por el artículo 127 A del Código Penal, correspondiente a “Maltrato a persona de edad avanzada”. El caso fue llevado ante la consideración de la juez Annelie Carlo, quien, tras escuchar la prueba, determinó causa probable para el cargo sometido.

La magistrada le fijó una fianza de $100,000, que Carrero González no pudo prestar, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

La vista preliminar fue pautada para el 13 de octubre de 2026.