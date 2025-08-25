Un cargo por maltrato a persona de edad avanzada fue radicado a Antonio M. Toucet Juarbe, apodado “Tony”, de 34 años y vecino de San Juan.

Según la investigación de la policía municipal Katria Y. Velázquez Reyes, el 24 de agosto a las 1:46 a.m. en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, el imputado agredió a su tío de 79 años mientras dormía y le provocó hematomas y lesiones en la cabeza, mandíbula y pecho.

De acuerdo con la querella, Toucet Juarbe le exigió la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) del Departamento de la Familia y al negarse se molestó y lo agredió.

Antonio M. Toucet Juarbe, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

El perjudicado recibió asistencia en el dispensario Dr. José S. Belaval.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $60,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 5 de septiembre.