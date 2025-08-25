Un cargo por maltrato a persona de edad avanzada fue radicado a Antonio M. Toucet Juarbe, apodado “Tony”, de 34 años y vecino de San Juan.

Según la investigación de la policía municipal Katria Y. Velázquez Reyes, el 24 de agosto a las 1:46 a.m. en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, el imputado agredió a su tío de 79 años mientras dormía y le provocó hematomas y lesiones en la cabeza, mandíbula y pecho.

De acuerdo con la querella, Toucet Juarbe le exigió la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) del Departamento de la Familia y al negarse se molestó y lo agredió.

Antonio M. Toucet Juarbe, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. (Suministrada por la Policía)

El perjudicado recibió asistencia en el dispensario Dr. José S. Belaval.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $60,000, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 5 de septiembre.