Un hombre, de 41 años, fue encarcelado tras ser acusado de asesinar a Kimberly Cruz Pacheco, el viernes, 15 de mayo, en Cabo Rojo.

El Departamento de Justicia, a través de los fiscales Diego Velázquez Fas y Derick Rivera Muñiz de la Fiscalía de Mayagüez, presentó en la tarde del sábado tres cargos contra el imputado, identificado como Elvin Junior Rivera Martínez.

Los cargos son: asesinato y violación a la Ley de Armas, bajo los artículos 93 (a) y (e), y el artículo 6.14 de la Ley de Armas.

Tras escuchar la prueba, la jueza Jeisa González Del Toro, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $1,200,000.

PUBLICIDAD

Relacionadas Identifican a mujer asesinada en Cabo Rojo

Rivera Martínez no pudo prestar la suma, por lo que será ingresado en prisión. La vista preliminar fue señalada para el 29 de mayo.

De acuerdo a la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales y del Ministerio Público, ambos compartían una relación de aproximadamente siete años.

El crimen se remonta al jueves, 14 de mayo. Cruz Pacheco fue a buscar al imputado entre las 4:30 p.m. y 4:45 p.m. a su residencia en un Toyota Yaris negro del 2020.

Una vez lo recogió, los dos se dirigieron a un negocio en Hormigueros y compartieron con varias amistades.

Luego llegaron al negocio El Panapén, en Cabo Rojo y, posteriormente, mientras regresaban a la residencia del imputado, se detuvieron en la parte posterior del negocio Café Sabana, en Cabo Rojo.

A eso de la 1:26 a.m. ya del viernes, el imputado presuntamente la disparó, ocasionándole la muerte en el lugar.

Cruz Pacheco tenía 32 años.

Cuando llegaron los agentes a la escena, ocuparon dos armas de fuego, una de ellas registrada a Rivera Martínez que se presume fue utilizada para cometer el crimen. No se ha revelado a quien pertenecía la segunda arma.