Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio tras el asesinato a balazos de una mujer durante la madrugada de este viernes en el interior de un automóvil estacionado en la parte posterior del establecimiento Café Sabana, en Cabo Rojo.

La víctima, identificada como Kimberly Cruz Pacheco, de 32 años y el hombre arrestado, que resultó con una herida superficial, trabajaban como meseros y mantenían una relación de siete años inestable, en la que no procrearon hijos.

Una llamada a eso de la 1:26 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a las autoridades sobre una persona muerta, en hechos ocurridos en la carretera PR-100.

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Al llegar a la escena, agentes encontraron el cadáver de ella con impactos de bala en el asiento del conductor de un Toyota Yaris, color oscuro, y al lado del mismo se observaba un arma de fuego.

Relacionado con estos hechos, se arrestó a un hombre de 41 años, identificado como Elvin J. Rivera Martínez, que fue transportado por un familiar al hospital La Concepción con una herida superficial en la parte superior de la cabeza.

“La pareja llevaba una relación de siete años inestable, se dejaban y se reconciliaban. No procrearon hijos”, sostuvo el inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

Como lo establece el protocolo se están localizando lugares donde tengan instaladas cámaras de seguridad para poder establecer la secuencia de hechos.

Se indaga si se radicaron querellas por incidentes de violencia doméstica entre ambos.

Con este crimen, en lo que va de año 14 mujeres han sido asesinadas, de las cuales seis han sido víctimas de violencia doméstica, una diferencia de dos casos menos si se compara con el 2025.

El agente Leslie Candelaria, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, y el fiscal Diego Velázquez investigan la escena.