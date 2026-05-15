Menor queda grave tras salir expulsado de motora en Barceloneta
Conducía la motora sin luces ni tablilla, según la Policía.
PUBLICIDAD
Un menor de 17 años resultó gravemente herido anoche tras salir expulsado de una motora en la carretera PR-2, a la altura del kilómetro 60.5, en Barceloneta.
Según el informe de la Policía, el accidente de tránsito fue reportado a eso de las 10:47 p.m. mientras el adolescente conducía una motora marca Honda roja, tipo “scrambler”, la cual no tenía luces ni tablilla.
Las autoridades indicaron que un Toyota Corolla color vino del año 2011, conducido por un hombre de 29 años, impactó la motora. Debido al choque, el menor salió expulsado.
Relacionadas
El adolescente sufrió heridas de gravedad y fue atendido por paramédicos en la escena antes de ser transportado en ambulancia aérea a Centro Médico.
La investigación quedó a cargo del agente Joan Acevedo Rodríguez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí. El caso fue consultado con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, quien ordenó ocupar ambos vehículos y realizar pruebas de alcohol.