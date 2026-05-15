Una mujer fue asesinada a tiros durante la madrugada de este viernes en la parte posterior del establecimiento Café Sabana, en Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informó la Uniformada, una llamada a eso de la 1:26 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó al as autoridades sobre una persona muerta en hechos ocurridos en la carretera PR-100.

Al llegar a la escena, agentes del Negociado de la Policía encontraron en el interior de un vehículo a una mujer con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

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Relacionado con estos hechos, un hombre llegó posteriormente a una institución hospitalaria del área con una herida de bala, aunque no se ofrecieron detalles sobre su condición de salud.