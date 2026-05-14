La Policía investiga la muerte de un joven de entre 20 a 25 años, reportada en horas de la tarde del jueves en un apartamento del condominio Vista Real en Fajardo.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades poco antes de las 6:00 p.m. sobre un caso médico, Al llegar al lugar, los uniformados se toparon con el joven sin vida, y otro joven con un aparente cuadro de intoxicación.

El otro joven fue estabilizado y transportado a un hospital de la zona en condición delicada. Las autoridades investigan si se trata de una posible sobredosis. Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigaban los hechos.