Lo que comenzó como una querella de accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una escena violenta durante la madrugada de este jueves en Lajas.

Según informó la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 12:16 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la carretera PR-116, kilómetro 8.3, en ese municipio del suroeste.

Al llegar al lugar, el sargento Adam Pardo y los agentes Noel Montalvo y Nelson Nazario, del distrito de Lajas, encontraron el cuerpo de un hombre tirado en el paseo, en la extrema derecha de la carretera. La víctima presentaba varias heridas de bala.

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El occiso fue identificado como Albert Rodríguez López, de 42 años y residente en Guánica. Poseía antecedentes penales por violación a las leyes de Armas de Fuego y Sustancias Controladas. No se informó la disposición de los casos en el tribunal.

Albert Rodríguez López, fue asesinado a balazos en la carretera PR-116, en Lajas. ( Suministrada por la Policía )

Relacionado con estos hechos, otro hombre de 26 años y residente de Guánica fue trasladado con una herida de bala en el pómulo izquierdo a una institución hospitalaria del área. Su condición fue descrita como de cuidado.

La Policía indicó que en el área verde cercana a la escena fue localizada una guagua Ford Explorer azul oscuro del año 2022, en la que presuntamente viajaban las víctimas. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala.

El motivo del crimen no se ha revelado.

La investigación está a cargo del agente Gabriel Cruz Izquierdo, de la División de Homicidios de Mayagüez, junto al agente Samuel Nieves, de la División de Servicios Técnicos, y el fiscal Diego Velázquez.

En lo que va de año se han reportado 179 asesinatos, 21 más que los adjudicados para la misma fecha en el 2025.