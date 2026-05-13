Un hombre murió tras accidentarse en un tractor que operaba en una finca del sector Ojo de Agua, del barrio Piedra Gorda de Camuy.

La Policía identificó a la víctima como Norberto Ramírez Cruz, de 77 años y vecino de ese municipio. Alegadamente Ramírez Cruz perdió el control del tractor, tras lo que ocurrió el accidente, tipificado por la Policía como un incidente desgraciado, por haber ocurrido en un predio de terreno privado y no en las vías de rodaje.

El agente Alexandro Milete Méndez, del cuartel de Camuy investiga los hechos junto al fiscal de turno.