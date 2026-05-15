Las autoridades intentan dar con el paradero de un hombre contra el que pesa una orden de arresto por disparar contra el apartamento de su expareja.

Los hechos que se le imputan a Carlos Alberto Alejandro Andino, de 29 años y vecino del residencial Jardines de Cupey, alegadamente ocurrieron el 18 de abril. Según el informe policíaco, el hombre habría disparado contra el apartamento de la víctima, a la que además, maltrató psicológicamente.

Contra Alejandro Andino se radicaron cinco cargos por violaciones a la Ley 54, cuatro cargos por violaciones a la Ley de Armas y un cargo por riesgo a la seguridad o el orden público al disparar un arma de fuego. El caso fue presentado ante la jueza Rocío Alonzo Gómez, del Tribunal de San Juan, quien expidió la orden de arresto, con una fianza ascendente a $825,000.

De acuerdo con la requisitoria de prófugo emitida por la Policía, a Alejandro Andino se le considera armado y altamente peligroso. De poseer información sobre su paradero, puede comunicarse con el Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico a los números 787-343-2020, 787-793-0457, o el 1-800-981-3635.