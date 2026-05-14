Modesto Pérez Cortés, el hombre de 67 años vecino del pueblo de Aguada, quien estaba acusado por las muertes de las hermanas Eunice Raquel y Esther Rachel García Vázquez durante en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre del 2024 en Añasco, fue sentenciado hoy a 15 años de cárcel tras declararse culpable por cargos de homicidio involuntario y violaciones a la Ley de Tránsito, informó Telemundo.

Contra el hombre pesaban seis cargos por conducir de forma imprudente o negligente, manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y conducir sin licencia. El 19 de febrero pasado, el hombre renunció a la vista preliminar por lo que pasó directo a juicio.

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Los cargos se radicaron en noviembre pasado, a casi un año del accidente, luego de una extensa investigación que incluyó entre cosas, la recreación de la escena del accidente.

Hermanas que fallecieron en accidente de tránsito en Añasco ( Facebook.com / María Matías )

Las hermanas, Esther Rachel, de 23 años, quien estaba en su sexto mes de embarazo y Eunice Raquel, de 19, viajaban en un Toyota Corolla del 2007, por la PR-2 en jurisdicción de Añasco, cuando Pérez Cortez, las embistió de frente. Según el informe policíaco, Pérez Cortez, quien arrojó .14% en una prueba de alcohol, manejaba una gugua Kia Sportage color rojo del 2013 en contra del tránsito, cuando se estrelló de frente contra el vehículo en el que viajaban las hermanas.

Tras la colisión, un segundo vehículo impactó el auto en el que viajaban las hermanas por la parte trasera. Como resultado del aparatoso accidente, Esther Rachel murió en el acto, mientras Eunice murió días después en el Centro Médico de Río Piedras, a causa de las heridas sufridas en el accidente.