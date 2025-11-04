El dolor está ahí desde hace casi un año. Pero este martes, comenzó a verse la luz de la justicia con la radicación de cargos a los presuntos responsables de provocar un fatal accidente de tránsito que le arrebató la vida a unas hermanas y a una criatura por nacer.

El Departamento de Justicia (DJ) radicó cargos criminales el martes contra dos sexagenarios involucrados en la muerte de las hermanas Eunice Raquel y Esther Rachel García Vázquez en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 24 de noviembre del año pasado, cuando uno de ellos en estado de embriaguez les invadió el carril mientras transitaban por la carretera PR-2, en Añasco.

“No ha habido prisa (para radicar los cargos). Llegó el momento en que estas personas, estos dos individuos, tienen que enfrentar lo que causaron… y ya es el Estado con ellos. Como he mencionado muchas veces, yo no tengo nada en contra de ninguno de los dos, pero ellos son los responsables de que yo no tenga a mis hijas y a mi nieto hoy… uno por ir borracho en contra del tránsito y el otro por no frenar. Y, pues, tendrán que enfrentar lo que les toca”, expresó con una fortaleza admirable, ante las cámaras de Wapa-tv, Josean García, padre de las hermanas.

Esther Rachel García Vázquez, de 23 años y quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel, de 19 años. ( Facebook.com / María Matías )

El accidente fatal ocurrió mientras Esther Rachel, de 23 años, quien estaba en su sexto mes de embarazo, viajaba junto a su hermana, Eunice Raquel, de 19 años, en un Toyota Corolla del 2007, por la PR-2 en jurisdicción de Añasco, cuando Modesto Pérez Cortez, de 67 años y residente en el pueblo de Aguada, las embistió de frente.

Modesto Pérez Cortez ( Captura )

Según indica el informe policíaco, Pérez Cortez conducía su vehículo Kia Sportage, del 2013 y color rojo, en contra del tránsito por la mencionada vía bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El conductor, quien arrojó.14% de alcohol en su organismo, presuntamente les indicó a los agentes interventores que estaba pasando por un episodio de depresión al, aparentemente, perder a su esposa.

Según indica el informe policíaco, Modesto Pérez Cortez, de 67 años, conducía su vehículo Kia Sportage rojo, en contra del tránsito en estado de embriaguez. ( Suministrada )

Posterior al choque, el vehículo de las hermanas fue impactado por la parte trasera por un tercero, identificado como David Serrano, de 66 años, quien manejaba un Chrysler Town Country del año 2010.

El impacto frontal provocó que Esther Rachel perdiera la vida en el acto. Mientras Eunice Raquel sufrió heridas críticas que, eventualmente, le ocasionaron la muerte.

Para este caso, el Ministerio Público contrató un perito.

Los cargos

La fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela Martínez, junto a los fiscales Liza Juarbe Franceschini, André Lartigaut y Antonio Cintrón, presentó los cargos ante el juez del Tribunal de Mayagüez, Luis Padilla Galiano, quien encontró causa en todos los cargos.

Los seis cargos presentados contra Pérez Cortez fueron por violaciones a los siguientes artículos, bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico:

Conducir un vehículo de forma imprudente o negligente

Manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes

Conducir un vehículo sin estar autorizado

Contra Serrano se presentaron dos cargos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, bajo el artículo: Art. 5.07 por conducir de manera temeraria, con claro menosprecio a la seguridad y bajo la influencia de bebidas embriagantes.

A Pérez Cortez se le impuso una fianza monetaria global de $20,000 y a Serrano una fianza de $ 10,000. Los imputados se allanaron a la determinación de causa para arresto en Regla 6.

Las hermanas viajaban en un Toyota Corolla (a la izquierda) y debido al impacto principal perdieron el control del vehículo y posteriormente chocaron con un tercer carro involucrado en el accidente y que era conducido por otra persona. ( Suministrada )

“Con la radicación de los cargos criminales por la muerte de Esther Rachel y Eunice Esther García Vázquez, comenzamos a hacerle justicia a ellas y también a sus familiares y amigos. Además, es una manera de enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez en declaraciones escritas.

“Presentamos hoy un caso sólido, producto del compromiso con su trabajo de nuestros fiscales, liderados por la fiscal de Distrito de Mayagüez, Blanca Portela Martínez; así como de la Policía de Puerto Rico”, añadió.

Desde el fatal suceso, el padre de las hermanas ha levantado su voz para llevar el mensaje del riesgo a la vida que representa conducir borracho.

Por ello, en mayo pasado participó de una vista en la Cámara de Representantes en la que se aprobó de forma unánime el PC-321, que busca asegurar que quien cause la muerte o grave daño corporal a otra persona guiando bajo los efectos del alcohol tenga que cumplir condena dentro de una cárcel.

En ese momento expresó sentir al menos “la tranquilidad de que en algún momento va a hacer efecto y más adelante va a haber personas que no van a morir en vida, porque pierden un hijo por causa de personas que, por tomar una decisión errada, se ponen a guiar estando borrachos”.