Acusan a hombre por maltrato a sus padres adultos mayores
No pudo prestar la fianza de $60,000.
El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto por maltrato a personas de edad avanzada, daño agravado, portación y uso de armas blancas, a Carlos A. Negrón Chévere, de 38 años y residente de Cidra.
El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $60,000, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con la investigación del agente Jean C. Ortiz Hernández, en la noche del martes, 18 de noviembre, Negrón Chévere llegó a la residencia de sus padres adultos mayores, causándole daños a la puerta frontal y amenazándolos de muerte.