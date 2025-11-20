El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto por maltrato a personas de edad avanzada, daño agravado, portación y uso de armas blancas, a Carlos A. Negrón Chévere, de 38 años y residente de Cidra.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $60,000, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Carlos A. Negrón Chévere, enfrenta cargos por maltrato a personas de edad avanzada, daño agravado, portación y uso de armas blancas. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo con la investigación del agente Jean C. Ortiz Hernández, en la noche del martes, 18 de noviembre, Negrón Chévere llegó a la residencia de sus padres adultos mayores, causándole daños a la puerta frontal y amenazándolos de muerte.