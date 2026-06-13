Un hombre que supuestamente insultó, golpeó a pateadas y agredió con una navaja a su expareja fue acusado anoche de nueve cargos criminales, informó el Departamento de Justicia.

Se alegó que el acusado, identificado como Juan Gabriel Fernández Núñez, cometió los hechos imputados el pasado jueves.

Según se detalló en un comunicado de prensa emitido por Justicia, la investigación establece que Fernández Núñez esperó a que su expareja llegara a su residencia. Una vez allí, la sorprendió, la agarró por el cuello, la insultó y la agredió con patadas en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, la amenazó de muerte y la hirió con una navaja en múltiples áreas.

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La pesquisa, a cargo del agente Nolasco Pizarro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, también reveló que el imputado también amenazó a un familiar de la perjudicada e intentó agredirlo con la misma navaja.

Por los hechos, el fiscal Jesús Emmanuel Peluyera Berríos, adscrito a la Fiscalía de Carolina, presentó tres cargos por maltrato al amparo del Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), un cargo por maltrato mediante amenaza bajo el Artículo 3.3 de la misma ley, un cargo por tentativa de asesinato, dos cargos por portación y uso de armas blancas bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, un cargo por amenazas y un cargo por tentativa de agresión.

La prueba fue presentada ante la jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien encontró causa para arresto por todos los cargos radicados y le impuso una fianza global de $700,000. La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de junio.

Ante la acusación, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que “la violencia doméstica no tiene cabida en nuestra sociedad y en el Departamento de Justicia no descansaremos en nuestros esfuerzos por erradicarla. En estrecha colaboración con la Policía de Puerto Rico, continuaremos procesando estos delitos con firmeza para asegurar que quienes recurren a la violencia enfrenten las consecuencias de sus actos”.

“Es importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarles a recuperar su seguridad y estabilidad. A través de nuestra Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito contamos con personal especializado en todas las regiones de Puerto Rico para brindar apoyo directo y coordinar servicios esenciales, incluyendo tratamiento psicológico, acompañamiento durante el proceso judicial, compensación económica, coordinación de albergue y medidas de seguridad, entre otras ayudas disponibles. Les apoyaremos y acompañaremos en cada etapa para que estén fortalecidas durante su camino hacia la justicia y puedan continuar adelante con sus vidas”, añadió.

Busca ayuda

Si estás en una situación de violencia, busca ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona.

Si eres víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.