Un hombre de 58 años se encuentra en libertad bajo fianza, tras haber sido acusado por dispararle a un perro, informó la Policía.

El informe establece que Carlos Rivera Díaz, residente de Las Piedras, fue acusado por un incidente registrado en el sector Quebrada Grande, del barrio Río, del mencionado municipio.

“Según la investigación, Rivera Díaz realizó varios disparos con un arma de fuego para la cual posee licencia a un can de raza híbrida, color crema y de estatura mediana. El animal sufrió heridas superficiales en el cuerpo y una lesión adicional en la pata lateral derecha frontal”, detalló la Policía.

El informe policiaco no precisa qué ocurrió para que el hombre presuntamente disparara contra el animal.

Por los hechos, el hombre fue acusado por violaciones a la Ley 154, Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, artículo 6, que penaliza el maltrato de animales cuando se les causa daño físico significativo; por violación al artículo 2.49C del Código Penal, que prohíbe realizar disparos en un lugar abierto o público poniendo en riesgo la seguridad de otras personas, y por violación al artículo 6.14 de la Ley de Armas, que regula el uso indebido de armas de fuego aun cuando el arma esté legalmente licenciada.

La fiscal Janitza Alsina radicó los cargos ante la juez Viviana Vélez, del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto. Esta fijó una fianza global de $60,000, la cual prestó mediante un fiador privado.

El imputado quedó en libertad hasta la vista preliminar, la cual fue señalada para el día 17 de febrero de 2026.

La agente Yamilka Conde, del Distrito de Las Piedras, investigó.