Un joven de 22 años fue ingresado ayer, viernes, a prisión, tras no poder pagar una fianza de $1 millón que le impuso un juez del Tribunal de Guayama por presuntamente haber secuestrado y asesinado a otro joven de 19, en incidentes registrados el pasado domingo en Santa Isabel y Salinas, informó la Policía.

El informe policiaco identifica al acusado como Luis Vega Watley, de 22 años.

Según la Policía, al joven se le imputó secuestrar y asesinar a Waldo Luis Toro Clavell.

El informe policiaco detalla que “para la fecha del 2 de noviembre del 2025 fue secuestrado Waldo Luis Toro Clavell, en la cancha de baloncesto de la barriada Felicia de Santa Isabel. El 3 de noviembre del 2025 se recibió una llamada al distrito de Salinas, donde en la carretera PR-3, en la entrada Hacienda La Esperanza, en el Sector Las Mareas, en Salinas, se encontró el cadáver de un joven, identificado como Waldo Luis Toro Clavell, de 19 años y residente en Santa Isabel, quien presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en la escena”.

Por los hechos, a Vega Watley se le presentaron cargo por violación al artículo 93 del Código Penal, que tipifica el asesinato, así como al artículo 157 de secuestro. Además, se le impuso una violación al artículo 6.05 de la Ley de Armas por portar arma sin licencia.

Ficha policiaca de Luis Vega Watley, de 22 años. ( Suministrada )

El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, determinó causa para arresto y le impuso la fianza de $1 millón. La misma no fue prestada, por lo que el acusado fue ingresado a la cárcel Las Cucharas, en Ponce.

El caso fue investigado por la agente Niviana Cartagena, de la División de Homicidios de Guayama, y la fiscal Milagros Saldaña.