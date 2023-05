La Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Ponce radicó cargos anoche contra José A. Muñoz García, de 21 años, imputado de estrangular a su pareja y agredir a dos guardias de seguridad del hospital donde la mujer recibía tratamiento tras el incidente el pasado 16 de mayo, informó esta mañana el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Los fiscales Jorge Martínez Rivera y Tasha Cruz Rodríguez formularon un cargo de maltrato agravado, según dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Además, radicaron dos cargos de agresión y un cargo por infringir el artículo 6.06 de la Ley de Armas, relacionado con el uso de arma blanca.

El juez Ángel Candelario, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó causa para arresto por todos los delitos y fijó una fianza global de $200,000. Muñoz García no prestó la fianza, por lo que fue encarcelado en Ponce. La vista preliminar fue pautada para el próximo 30 de mayo.

Ficha policial de José A. Muñoz García. ( Suministrada )

Según el Negociado de la Policía, a eso de las 9:30 p.m. del martes Muñoz García entró utilizando la fuerza en el hospital San Lucas en Ponce y se alega que se armó de un tubo -con el que agredió a los guardias- para colocar el suero, con la intención de llevarse a la mujer. Uno de ellos resultó con una herida abierta en la cabeza que requirió varios puntos de sutura. Tanto la perjudicada como ambos guardias se encontraban en condición estable.

“El estrangulamiento es la forma más letal de violencia doméstica. En este caso, la víctima es sobreviviente de estrangulamiento no fatal, pero definitivamente corre peligro inminente. Por esto, habiendo obtenido la prueba requerida, la Unidad Especializada de la Fiscalía de Ponce presentó cargos de inmediato. Los casos de violencia doméstica son prioridad en el Departamento de Justicia y continuamos implementando herramientas para optimizar su procesamiento”, manifestó el secretario en declaraciones escritas.

La agente Quecsie Rodríguez, de la División de Violencia Doméstica de la Policía, estuvo a cargo de la investigación junto a los fiscales.

Las mujeres que experimentan estrangulamiento no fatal por parte de su pareja tienen 700 veces más probabilidades de ser víctimas de feminicidio, según estudios publicados por Johns Hopkins Center for Global Health y utilizados por el Training Institute on Strangulation Prevention.