Un joven de 23 años fue acusado y quedó en libertad bajo fianza, luego de intentar que el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) le eliminara unas multas de tránsito con resoluciones del tribunal falsificadas o alteradas, informó la Policía.

El acusado fue identificado como Luas Mathew Matías Sauveterre, residente de Aguadilla. Este fue imputado de delitos de fraude (artículo 2.02) y por posesión y traspaso de documentos falsificados (artículo 217) del Código Penal de Puerto Rico.

“Según la investigación de la Policía, para la fecha del 16 de diciembre de 2025 el imputado se personó a la oficina del CESCO de Mayagüez y presentó diez resoluciones sobre recursos de revisión de infracciones de tránsito, las cuales eran falsas y/o alteradas”, dice el informe policiaco.

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La agente investigadora Maritza Nazario, consultó el caso con el fiscal Elmer Cuerda Cruz, quien instruyó la radicación de cargos.

La prueba fue presentada ante la jueza Sinia Pérez, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa para arresto. Le fijó una fianza global de $11,000, la cual prestó mediante fiador privado.

La vista preliminar fue pautada para el 26 de junio.