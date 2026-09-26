Un joven de 20 años fue acusado de proveer información falsa a la Policía y de incendio malicioso, luego de que simulara un robo de auto a mano armada (“carjacking”) para supuestamente poder hacer una reclamación al seguro.

En un informe policiaco, se identificó al acusado como Yahir J. Sánchez Marrero.

La Policía detalló que “los hechos ocurrieron durante la noche del 21 de septiembre de 2026, cuando Sánchez Marrero informó a la Policía que había sido víctima de un carjacking mientras transitaba por la carretera PR-872, en Bayamón, a bordo de su vehículo Volkswagen Jetta, del año 2015″.

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“Posteriormente, durante la investigación, Sánchez Marrero confesó haber ofrecido información falsa e indicó que había incendiado su vehículo con el propósito de realizar una reclamación al seguro”, se añadió en el informe.

El caso fue investigado por agentes de la División de Delitos contra la Propiedad, Robos y Fraudes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y la fiscal Carmen Ortiz, quien radicó los cargos correspondientes.

El imputado compareció ante la jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa para arresto. Le impuso una fianza global de $30,000, la cual prestó. Tras ser fichado, quedó en libertad hasta la fecha de la vista preliminar.