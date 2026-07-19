Una madre fue arrestada luego de que presuntamente intentara ahogar a uno de sus hijos en una piscina de una vivienda en Johnson City, Tennessee.

Según confirmó el sheriff del condado de Washington, Keith Sexton, a la cadena Fox, la mujer, identificada como Mikaylee Rae Beirne, de 31 años, se encontraba pasando el día en la piscina con varios de sus hijos el pasado 15 de julio cuando presuntamente mantuvo bajo el agua a uno de los menores en un aparente intento de ahogarlo.

Mikaylee Rae Beirne ( Fotocaptura )

En medio de la situación, otro de los niños corrió al interior de la vivienda para alertar a un adulto que también se encontraba en el lugar. El adulto, cuya identidad y parentesco no fueron revelados por las autoridades, salió de inmediato hacia la piscina y le exigió a Beirne que soltara al menor. Sin embargo, según el sheriff, la mujer se negó, por lo que el adulto la apartó del niño, llevó a todos los menores al interior de la residencia y llamó al 911.

La mujer, de 31 años, abandonó la escena antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente fue arrestada y enfrenta cargos por abuso y negligencia infantil agravados.