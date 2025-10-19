Las autoridades presentaron cargos por maltrato de menores contra una mujer de 31 años que presuntamente agredió brutalmente a su hijo de 12 en hechos ocurridos en horas de la tarde del sábado.

Según la investigación preliminar de la Policía de Puerto Rico, Yazmarie Montero Torres agredió a su hijo de 12 años lanzándolo contra la pared y posteriormente, tirándolo sobre la cama y sosteniéndolo por el cuello.

El menor, que presentaba sangrado por la nariz, fue ayudado por su abuela, quien intervino en la situación para detener la agresión.

Tras los hechos, la Policía consultó el caso con la fiscal de turno, quien procedió con la radicación de los cargos bajo los artículos 53 A y 53 B de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $10,000, la cual fue prestada por la imputada.

La mujer se encuentra en libertad hasta la vista preliminar en su contra. Mientras, el menor está bajo la custodia de su padre biológico.