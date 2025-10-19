La Policía de Puerto Rico investiga un robo a la tienda Burlington localizada en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

Sgún el informe preliminar de los hechos, un individuo, descrito como de tez trigueña y de cabello rizo de color negro, entró al establecimiento y, mediante amenaza e indicando que agrediría a una empleada, se apropió ilegalmente de 10 perfumes de diferentes marcas, valorados en aproximadamente $616.14.

Posteriormente, el individuo abandonó el lugar con la mercancía robada.

Nadie resultó herido en el incidente. Al momento de los hechos, el sospechoso vestía camisa y pantalón de color negro.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Carlos Lebrón adscrito al Precinto Carolina Norte y Oeste, y referido al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)de Carolina.