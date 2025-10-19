Un joven de 21 años fue señalado por agredir a su madre con un bate de aluminio en medio de una confrontación reportada la tarde del sábado en el barrio Mata Caña, en Orocovis, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en el kilómetro 9.5 de la carretera 568, donde una llamada al cuartel local alertó a las autoridades sobre una agresión grave.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer de 40 años con una lesión en la pierna izquierda.

La agresión, de acuerdo con la investigación, se produjo luego de una discusión entre madre e hijo. El joven presuntamente tomó un bate de aluminio y golpeó a la mujer, causando heridas que requirieron atención médica.

El agente Pabón, adscrito al Distrito de Orocovis, está a cargo de la pesquisa. Al momento no se ha informado si el joven fue arrestado ni cuál es su estatus legal, pero la Policía continúa con la investigación para determinar posibles cargos.